Zweeds koningshuis treurt om overlijden Marie Fredriksson

„Voor velen in ons land, ook in mijn eigen familie, is haar muziek nauw verbonden met herinneringen aan bijzondere en belangrijke momenten in het leven”, aldus Carl Gustaf.

Marie Frederiksson overleed maandag op 61-jarige leeftijd. Ze was al enige tijd ziek. Wereldwijd scoorde de zangeres met Per Gessle onder de naam Roxette vele hits.