K-popband BTS geeft kijkje achter de schermen

In de film Break The Silence: The Movie krijgen fans een kijkje achter de schermen van het leven van de BTS-sterren. De zangers geven interviews en worden gefilmd terwijl zij optreden in onder meer Los Angeles, São Paulo, Londen, Osaka en Seoul.

Het is alweer de vierde concertfilm van de K-Popband. Break The Silence: The Movie gaat op 10 september in première.