’Pornoacteur kreeg geld om te liegen over relatie met Meghan’

De 45-jarige acteur benadrukt nooit een relatie met Meghan te hebben gehad en zelfs van daten zou geen sprake zijn geweest. Wel is hij ooit met haar gaan lunchen. En juist dat uitje bleek voer voor de Britse pers om de hertogin in een kwaad daglicht te willen plaatsen.

„Er is niets gebeurd. We hebben nooit gekust. We zijn ooit met elkaar opgetrokken, maar dat was absoluut geen date”, vertelt Simon in de Hollywood Raw podcast. „Ze was gewoon iemand met wie ik een serie werkte en we gingen samen lunchen. Dat was alles”, verklaart hij.

„Toen de Britse pers daar lucht van kreeg, hebben ze me heel veel geld aangeboden om te zeggen dat we wel degelijk samen waren. Ik heb dat aanbod afgewezen, omdat het niet goed voelt om te liegen en daarmee alles te verpesten voor de koninklijke familie”, vervolgt hij. Simon zou maar lieft 70.000 dollar aangeboden hebben gekregen om de leugen te vertellen.

De acteur werkte van zijn achttiende tot zijn twintigste in de porno-industrie en won hier zelfs prijzen voor. Bij het grote publiek is hij vooral bekend van zijn rollen in Scary Movie, Jack & Jill en What I Like About You. Hij was in 2005 samen met Meghan te zien in de serie Cuts.