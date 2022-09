Twaalfde verzoek om vrijlating moordenaar John Lennon weer afgewezen

De 67-jarige verscheen volgens Amerikaanse media vorige maand voor een reclasseringscomité dat over vervroegde vrijlatingen beslist. Waarom het verzoek is afgewezen is nog niet bekendgemaakt. Chapman mag sinds 2000 om het jaar een verzoek om vrijlating indienen en heeft dat ook iedere keer gedaan.

In eerdere verklaringen die Chapman gaf aan de reclassering heeft de moordenaar van de oud-Beatle meermaals spijt betuigd van zijn daad. Chapman schoot Lennon in 1980 dood voor diens appartementencomplex in New York. Lennons vrouw Yoko Ono liep naast haar man, maar werd niet geraakt. Chapman werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar tot levenslang.