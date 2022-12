Prins William woont bruiloft eerste liefde bij

De vrouw was naar verluidt de eerste serieuze liefde van prins William. De twee, die elkaar al van kinds af aan kennen, dateten in de zomer van 2000 met elkaar. Ze bleven daarna bevriend.

Farquhar deed in 2016 mee aan de Britse versie van The Voice. Ze deed toen auditie met het liedje Anyone Who Had a Heart van Dusty Springfield. Er draaiden echter geen stoelen voor haar.