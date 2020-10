Harvey Weinstein beschuldigd van nog drie verkrachtingen

De filmproducent zou tussen september 2004 en september 2005 een vrouw in een hotelkamer hebben verkracht. Ook zou hij tussen november 2009 en november 2010 tweemaal een andere vrouw hebben verkracht.

Weinstein zit momenteel al een straf van 23 jaar uit in New York voor seksueel misbruik en verkrachting. Op 11 december hoort hij of hij aan Los Angeles wordt uitgeleverd. Hij was al in afwachting van uitlevering aan LA vanwege drie andere verkrachtings- en seksueel misbruikzaken. De producent, die blijft volhouden onschuldig te zijn, hangt daar een straf van 29 jaar boven het hoofd.