Sinterklaasjournaal kijkers verbaasd: Waar is Amerigo?

Het populaire programma bestaat al sinds 2001 en wordt gepresenteerd door Dieuwertje Blok. Dit jaar is de naam van Amerigo veranderd naar Ozosnel. Dat leverde behoorlijk wat verwarring op bij actieve Twitteraars. „Ik wil toch wel graag weten hoe het met Amerigo is...”, schreef iemand. Een andere kijker schreef: „Roetveegpieten helemaal prima, maar wat is er met Amerigo gebeurd? Zit hier een compleet verbaasde kleuter op de bank nu te vragen wat ’gepensioneerd’ betekend”.

Helaas zal Amerigo niet meer terugkeren in de kinderserie. Het paard dat al die jaren de rol van Amerigo heeft vertolkt is nameljk in juli op 30-jarige leeftijd overleden. Het paard heette oorspronkelijk Quadis. Het Sinterklaasjournaal kondigde daarom in de aflevering van dinsdagavond aan dat Amerigo met pensioen is. Pas sinds 1990 werd de naam Amerigo gebruikt, haar voorgangers heetten onder andere Sasmona en Juan.

Eerder deze week was het Sinterklaasjournaal ook al een veelbesproken onderwerp. De actiegroep ’Piet Zwart’ dook op en de demonstranten zetten zich in voor pepernoten die veel te vroeg in de winkel liggen.