Loop even binnen bij kunstbeurzen en musea

Isaac Israels, ’Bois de Boulogne’, 1904.

De zomer loopt op zijn laatste benen, we gaan het binnen weer gezellig maken. Maar thuis blijven is niet per se nodig. Op bescheiden schaal worden weer kunstbeurzen georganiseerd en ook in musea kun je veilig en rustig genieten van mooie dingen. Er wordt hard aan gewerkt om de beleving zo prettig mogelijk te maken.