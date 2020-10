Rockster Eddie van Halen (65) overleden

Van Halen leed al jarenlang aan kanker en had Nederlandse roots. De afgelopen jaren vloog hij regelmatig tussen de Verenigde Staten en Duitsland heen en weer voor behandelingen.

Bronnen bevestigen aan TMZ dat de rockster overleed in het bijzijn van zijn vrouw Janie, zoon Wolfgang en broer Alex. „Ik kan niet geloven dat ik dit moet schrijven, maar mijn vader Edward Lodewijk van Halen, heeft zijn lange en zware gevecht met kanker vanmorgen verloren”, schrijft Wolfgang op Instagram bij een zwart-witfoto van zijn vader. „Hij was de beste vader die ik ooit kon hebben. Ieder moment dat ik met hem heb gedeeld - zowel op als naast het podium - was een geschenk.” Wolfgang schrijft verder dat zijn hart gebroken is en hij denkt dat hij nooit volledig van dit verlies zal herstellen.

Van Halen werd in Amsterdam geboren en was een zoon van saxofonist en klarinettist Jan van Halen. Het gezin emigreerde naar Amerika toen Eddie zeven jaar oud was.