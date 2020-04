Dubbelgangster Angelina Jolie (22) aan de beademing door corona

Tabar werd in gevangenis ziek en is met spoed naar een ziekenhuis in Teheran gebracht.

De Iraanse zit vast op verdenking van godslastering, het aanzetten tot geweld en het illegaal verwerven van eigendom. Ook zou Tabar zich niet aan de kledingvoorschriften hebben gehouden die in Iran gelden en zou ze jongeren hebben aangemoedigd om corruptie te plegen. Volgens Iran Human Rights zijn alle andere verdachten in deze zaak vanwege de uitbraak van het coronavirus vrijgelaten, maar Tabar niet. De mensenrechtenorganisatie stelt dat de rechter weigerde haar op borgtocht vrij te laten, met als gevolg dat de 22-jarige nu aan de beademing in het ziekenhuis ligt. „Het is onaanvaardbaar dat deze jonge vrouw nu onder deze omstandigheden het coronavirus heeft opgelopen”, vertelt mensenrechtenadvocaat Payam Derafshan.

Tabar werd in 2017 in een klap wereldberoemd toen ze beweerde dat ze vijftig keer plastische chirurgie had ondergaan om op haar favoriete Hollywoodster Angelina Jolie te lijken. Ze postte selfies van haar ingevallen kaken, opgespoten lippen en wipneusje. Later zei ze dat de shockerende look was gecreëerd met make-up en digitale fotobewerking.