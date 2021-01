Opnieuw streep door festival Coachella

Het evenement, met als headliners Travis Scott, Frank Ocean en Rage Against The Machine, zou vorig jaar eigenlijk verspreid over twee weekenden in april plaatsvinden, maar werd vanwege de coronacrisis verplaatst oktober. Vervolgens werd het festival verschoven naar twee weekenden in april dit jaar, maar ook daar gaat een streep door. Hetzelfde geldt voor Stagecoach, het countrybroertje van Coachella, dat ook in april gehouden zou worden.

Wanneer de organisatie van Coachella het festival nu wel denkt te kunnen houden, is niet bekend. Het blad Rolling Stone wist vorig jaar al te melden dat april te vroeg zou komen en dat toen al gedacht werd aan oktober 2021.

Festivalliefhebbers kunnen dit jaar ook het populaire Britse festival Glastonbury vergeten. De organisatie ervan liet vorige week weten dat het ook dit jaar door de voortdurende coronacrisis definitief is afgelast. De vijftigste editie van Glastonbury werd vorige zomer afgelast vanwege de coronacrisis. Paul McCartney, Taylor Swift en Kendrick Lamar waren geboekt als headliners.