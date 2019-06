Roxeanne Hazes showt strak lijf

Rox draagt tijdens haar show een korte jumpsuit vol glitters, zo is te zien op Instagram. Haar fans valt haar goede figuur ook op, want de zangeres wordt overladen met complimenten. „Wat zie er is goed uit! You go girl”, luidt één van de vele reacties. Een ander schrijft: „Wat ben jij afgevallen, superknap!!👌🏽”

Bekijk ook: Roxeanne Hazes 10 kilo afgevallen

Onlangs maakte Roxeanne bekend dat ze inmiddels al 10 kilo is afgevallen, door naar eigen zeggen ’beter voor zichzelf te zorgen’. Ze gaat regelmatig naar de sportschool, eet gezonder en is begin dit jaar veganistisch gaan eten.