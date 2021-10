Onderzoek naar vermeende mishandeling Chris Brown gestaakt

In juni werd duidelijk dat er een onderzoek naar Brown liep nadat een vrouw hem had beschuldigd van mishandeling. Het incident zou hebben plaatsgevonden in het huis van de zanger. De vrouw stelde dat Brown haar op haar achterhoofd had geslagen.

Het is niet de eerste keer dat de zanger in verband wordt gebracht met een geweldsincident. In 2009 werd hij veroordeeld voor het mishandelen van zijn toenmalige vriendin Rihanna. Ook kreeg hij in 2017 een contactverbod opgelegd voor zijn ex Karrueche Tran.