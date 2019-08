Plannen voor vervolg Aladdin nu al in de maak

„Ik kan er niet veel over vertellen, maar we weten dat fans graag nog een Aladdin-film willen zien en we denken ook dat er nog meer te vertellen is”, zegt producer Dan Lin tegen Insider. Veel meer dan dat wil hij niet zeggen. „Het moet een verrassing zijn wat we nog verder willen doen.”

Aladdin gaat over een eenvoudige straatjongen die bij toeval stuit op een magische lamp. De lamp gunt hem drie wensen. Aladdin vraagt prins te worden, zodat hij het hart van prinses Jasmine kan veroveren.

Miljard dollar

De animatiefilm uit 1993 geldt als een Disney-klassieker. Een jaar later verscheen The Return of Jafar op video, in 1996 volgde het derde deel Aladdin and the King of Thieves.

In de nieuwe versie vertolkt Will Smith de geest en Marwan Kenzari is te zien als grote slechterik Jafar. De film bracht de afgelopen maanden al meer dan een miljard dollar op.