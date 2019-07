Floortje Dessing heeft geen spijt van tv-reizen

„Ik heb wel geprobeerd daar afgewogen keuzes in te maken”, zegt Floortje in NRC Handelsblad. „Mijn drijfveer is altijd: je ogen openhouden voor wat er gebeurt in de wereld. Hoe mensen in elkaar steken. Ik probeer iets te laten zien dat mensen even aan het denken zet over zichzelf, over hun leven.”

Een programma als RTL Travel, waar Floortje in het begin van haar carrière het gezicht van was, zou ze nu niet meer kunnen maken. „Maar in die tijd was het anders”, aldus de presentatrice. „Ik probeer nu nog meer dan voorheen te laten zien waar we zuinig op moeten zijn.”

„Het is hartstikke goed dat we nu dat gesprek over toerisme en milieubelasting hebben, maar ik heb niet ineens spijt van wat ik al die jaren heb gedaan”, vervolgt Floortje. „Het is gewoon een groeiend inzicht, iets waar we nu allemaal veel meer mee bezig zijn. Je ziet ook dat BNN stopt met reisprogramma’s die alleen om amusement gaan. Dan kun je zeggen: dat had tien jaar geleden gemoeten. Ja, met de kennis van nu.”