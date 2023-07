Humberto Tan: ’Vertrek Eva Jinek bij RTL kwam als verrassing’

Tan noemt het vertrek van Jinek „ook vooral heftig nieuws voor de redactie waar Beau en Eva mee hebben gewerkt”. „Voor mij persoonlijk zal er voorlopig niet veel veranderen. Ik zou de late avond al presenteren, minimaal tien weken”, legt Tan uit. „Met Beau en Renze hebben we een sterk team staan voor de late avond bij RTL.”

RTL liet in een reactie op de overstap van Jinek al weten dat de latenightprogrammering in 2024 wordt voortgezet met Tan, Beau van Erven Dorens en Renze Klamer. Laatstgenoemde laat weten dat Jinek bij RTL „iets heel bijzonders neergezet” heeft. „Zij is ontzettend scherp en heeft een rijke persoonlijkheid. We zijn als kijkers zó gewend aan haar op de plek waar ze de afgelopen vier jaar heeft gezeten.”

Eva Jinek keert voor minimaal vier jaar terug naar de publieke omroep. Zij gaat een programma maken waarin actualiteit en cultuur centraal staan. Over de inhoud daarvan en in welke frequentie het programma te zien zal zijn, kon een woordvoerster van AvroTros donderdagavond nog niets zeggen. Daarover gaat Jinek nog met de omroep in gesprek.