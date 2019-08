Doutzen Kroes deelt naaktfoto’s

„Pluk de dag! As we say in Holland ’Pluck the Day’!”, aldus Doutzen. Haar man Sunnery James heeft de foto’s gemaakt, zo laat ze verder weten.

Op de kiekjes zijn duidelijk de billen van Doutzen te zien. Haar borsten houdt ze wel verborgen. Haar volgers zijn lyrisch. „De verboden vrucht aan het plukken”, schrijft iemand. „Pluk een voor mij”, aldus een andere volger.