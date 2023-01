André Hazes verrast op verjaardag: ’Monique, je bent de beste’

Hazes en Monique Westenberg, de moeder van zijn zoon André Hazes jr., delen op Instagram enkele beelden van het feestje. Zo kwam volkszanger Mike Peterson zingen en is te zien dat zoon André samen met zijn vader danst op het liedje Uptown Funk van Mark Ronson en Bruno Mars.

„Als verrassing is deze meneer komen optreden op mijn verjaardag”, schrijft Hazes bij een foto van hem en Peterson. „Elk feestje dat ik geef móét ik de stem van Mike Peterson even horen. Dankjewel voor weer een heerlijke avond.” Ook Monique had een verrasing voor André: een bewerkte foto van de zanger, omring door wijlen zijn vader en zijn zoon. „Monique, je bent de beste. Wat een prachtig kado”, schrijft hij erbij.

Zaterdagochtend meldde André al op Instagram dat hij normaal niet zoveel heeft met het vieren van zijn verjaardag. „Maar dit jaar is het anders”, meldde hij. De zanger werkt momenteel, na een periode waarin hij zijn verslavingen definitief vaarwel heeft gezegd, aan zijn muzikale comeback.

Eerder deze week liet de zanger voor de camera van RTL Boulevard weten dat Monique en hij ’een vorm hebben gevonden die heel goed werkt voor hun drieën’.