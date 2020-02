Heftige regenbuien verpesten rode loper-moment Oscars

Drie uur voordat de show begon werd er met man en macht gewerkt om de enorme hoeveelheid water weg te werken bij de rode loper. Het plastic dat het rode kleed moest beschermen tegen water, was toen al bijna ondergedompeld door de regen.

Het meest bekende Hollywood motto luidt nog altijd the show must go on, iets wat bij deze editie van de Oscars haast letterlijk is genomen. Buiten het zicht van de vele camera’s deden tientallen productie-medewerkers er alles aan om niets van de heftige regenval in beeld te brengen.