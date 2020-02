Ⓒ ANP

De winst van haar pupil Sophia is de kroon op het seizoen van Anouk in The voice of Holland. De coach wist een floppende collega op zijn verantwoordelijkheden te wijzen, durfde zich uit te spreken over het stemsysteem en toonde zich zeventien afleveringen lang goudeerlijk. Zij móet wel terugkeren in het elfde seizoen.