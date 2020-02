Live: stop de show maar, dit is de winnaar!

Stef trapte de finale van The voice of Holland vrijdagavond af, met Someone you loved legde hij de lat hoog voor de anderen. Met zijn superschattige filmpje voor het optreden (Olifantje in het bos op gitaar, voor peutertjes) heeft hij vast ook veel stemmen gewonnen. „Levensgevaarlijk voor alle andere finalisten”, volgens Ali B.

Daphne, Emma, Sophia en Stef maken uit wie er rond de klok van 22.30 uur tot winnaar wordt gekroond dit seizoen. Stef heeft zichzelf, op het moment waarop het telt, totaal in de kijker gezongen. Is hij de gevaarlijke outsider die er met de winst vandoor gaat?

Anouk staat in de finale met Sophia

Lil Kleine staat, net als vorig jaar, met lege handen in de eindstrijd

Ali B kan voor het eerst in zijn coach-carrière winnen, met Daphne

Waylon heeft de beste kaarten: hij maakt vijftig procent kans op de winst met Emma en Stef.

Sophia mocht Lost without you zingen in duet met Krezip-zangeres Jacqueline Govaert. Goed gedaan, maar ook zo lastig: naast een volleerd zangeres klinkt het verschil. Maar miniem, en laten we niet vergeten dat Sophia nog maar een tiener is!

Verwarrend dat Ayoub en Kes (die allebei strandden in de halve finale) ineens weer op het podium stonden! Met een mash-up van een duet waarmee ze eerder De wereld draait door haalden. Ja, dus? „Staan jullie toch nog in de finale”, zei Chantal. Maar het bleek deels verklapte reclame te zijn: ze hebben een single opgenomen met Ali B, die uiteraard binnenkort verkrijgbaar is.

Ali zei in een monoloog ineens „Ik stop ermee”, en hij hield even pauze voordat hij zei dat het een grapje was, maar ook dat hij niet wist of hij nog terug zou komen volgend seizoen. Daar doen de coaches standaard geen uitspraken over, terwijl natuurlijk heus wel is gepolst of de agenda’s nog niet volgelopen zijn.

Daphne zong Gravity, dat nummer had ze al eerder ten gehore gebracht. Na vorige week, toen ze geheel onverwacht doorging, heeft het talent van Ali zich goed herpakt. Nóg een bedreiging voor de favorieten Emma en Sophia?

Martijn Krabbé en Chantal Janzen waren feestelijk gekleed voor hun eerste finale samen, maar Chantal had wel een heel kort ensemble aan. Het leek op wat ze droeg bij de loting van het Eurovisie Songfestival. Ook toen oogde het al redelijk gewaagd. Niet de eerste keer dat de styling uit de bocht vloog, maar er was in elk geval niemand oranje.

En toen kwam het duet van Waylon met Emma, Islands in the stream. Gewoon even ogen dicht, en luisteren. Wat was dat fijn. Maar zou de jonge(re) kijker iets hebben met het nummer? Nou, zo niet, hebben ze in elk geval weer wat nodige muzikale opvoeding genoten.

Voor Sophia stond Vincent (Starry starry night), waarmee ze verpletterde tijdens haar blind auditions, op het programma. Het was zo mooi, terwijl ze wel nerveus was. Voor het eerst volgens coach Anouk. Lil Kleine bombardeerde haar tot winnares. Heeft hij in elk geval iets goeds gezegd in de finale.

Stef en de Britse ster Anne-Marie zongen samen Rewrite the stars. Leuke show, nummer moet je smaak zijn. Emma ging er even overheen met My way. Haar blind audition-nummer, het eerste wat we zagen dit seizoen. Prachtig ook, al was het bij vlagen wel véél. Waylon huilde, kijkers huilden.

Het jubileumseizoen van The voice of Holland gaat vooralsnog de boeken in als de reeks van de ruzie. Coaches Anouk en Lil Kleine kregen een aanvaring achter de schermen, dat lekte uit. Er zou zijn gescholden en zelfs gevochten, al werd dat laatste later ontkend.

Sensatie

Veel kijkers schakelden dit tiende seizoen mede in om de sensatie: waar bleef die ruzie? Te zien was dat de twee een aanvaring hadden, maar heftig werd het niet. Het zou wel de aanleiding zijn geweest voor de verdere heibel, backstage. En was meteen de (zelf toegebrachte) doodsteek voor zijn coachcarrière: Lil Kleine bleek namelijk zijn mening helemaal niet te willen geven, dé essentie van zijn baan bij de moeder aller tv-talentenjacht.

Ze zaten met elkaar in de liveshows, wat lange tijd onzeker was, maar tot vorige week was er nog steeds niets goedgemaakt tussen de ruziënde artiesten. Anouk gaf aan in een Q&A op Instagram (die inmiddels is verwijderd) dat er een ’negeer-sfeer’ heerst. Ook excuses zouden niet zijn gemaakt.