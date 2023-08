Ook deze sterren lieten hun muziek verwijderen uit Amerikaanse verkiezingscampagnes

Vivek Ramaswamy belooft plechtig om het nummer Lose Yourself van Eminem niet meer te zingen tijdens zijn campagne, op verzoek van de rapper. De outsider in de race voor de Republikeinse nominatie is verre van de enige Amerikaanse politicus die botst met muzikanten.

Links: Eminem, rechts: Vivek Ramaswamy Ⓒ Getty Images