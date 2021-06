Stalker van Kim Kardashian krijgt permanent straatverbod

Charles Peter Zelenoff stalkte de 40-jarige realityster maandenlang. Hij uitte onder meer op ongepaste wijze zijn verlangen naar een relatie met Kim en stopte ook geregeld voor haar huis om te filmen. Daarnaast zou ze online verontrustende berichten van hem hebben ontvangen waarin hij gefrustreerd verkondigde niet dicht genoeg in haar buurt te kunnen komen.

Tijdens de hoorzitting woensdag, waar Kim via audioverbinding bij aanwezig was, kreeg Zelenoff een straatverbod met een duur van drie jaar opgelegd. Dat is minder dan de vijf jaar die haar team eiste, maar volgens de rechter was er onvoldoende sprake van bedreiging aan Kardashians adres. Wel was er volgens de rechtbank genoeg bewijslast om Zelenoff voor stalking te veroordelen.

De uitspraak van de rechter is een uitbreiding van het tijdelijke straatverbod van vorige maand. Ook toen werd Zelenoff verboden om in de buurt van Kim en haar familie te komen en mocht hij tijdelijk geen contact met haar opnemen of haar lastig vallen.