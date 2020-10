Broer Chadwick Boseman: ’Hij was klaar om te gaan’

Toen de toestand van Boseman, die vier jaar lang leed aan darmkanker, verslechterde, had de familie veel telefonisch contact om samen te bidden. Oudste broer Derrick, die pastoor is, herinnert zich de sportmetafoor die de acteur in zijn laatste dagen gebruikte. „Hij zei: dit is het laatste kwartier, je moet me van het veld halen.”

Dat was het moment waarop Derrick zich realiseerde dat zijn broer moe gestreden was, vertelt hij. „Toen hij dat zei, heb ik m’n gebeden aangepast. Het ging van: ’God, maak hem beter, red hem’ naar ’God, uw wil geschiede’. De volgende dag is hij overleden.”

De familie Boseman heeft de afgelopen weken veel tijd samen doorgebracht in hun geboorteplaats Anderson, in de staat North Carolina. Chadwick heeft veel gedaan voor de armere bevolking van het stadje, maar hing dat niet aan de grote klok. „Zo zijn we opgevoed”, aldus Derrick. „Dat als je kunt helpen, je dat moet doen. Maar daar geef je geen ruchtbaarheid aan.”