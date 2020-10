Carlo Boszhard trots op nieuwe spelshow

Carlo Boszhard: „Net zo scoren als The masked singer, dat gaat in het begin niet lukken.” Ⓒ William Rutten

Na het immense succes van The masked singer importeert RTL opnieuw een zang- annex spelshow uit Zuid-Korea. In I can see your voice krijgen de panelleden zes kandidaten voorgeschoteld die allemaal beweren de sterren van de hemel te zingen. Alleen: sommigen zijn in werkelijkheid zo vals als een kraai, maar wie? Presentator Carlo Boszhard is ervan overtuigd dat het programma hitpotentie heeft. „Als mensen het maar een kans geven.”