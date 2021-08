Herstel keelkanker valt Kilmer zwaar: ’Het vreet je op’

„Het herstel is eigenlijk net zo vreselijk als de ziekte zelf, het vreet je op”, aldus Mercedes tegen Extra. Broer Jack voegt daaraan toe: „Iedereen is zo belangstellend geweest en heeft ons zo gesteund, dat heeft me ontzettend geraakt. Het is mooi om te zien hoe mensen samen kunnen komen.

Mercedes en Jack zijn mede-producenten van de Amazon documentaire getiteld Val, die in juli werd gelanceerd tijdens het filmfestival van Cannes en aankomende week bij de streamingservice te zien is. Omdat Kilmers stem vanwege chemotherapie en bestralingen ernstig is verzwakt is, moest Jack stukken voor zijn vader inspreken. „Ik ben nog steeds in herstel en momenteel is het nog lastig om te kunnen praten en begrepen te worden”, liet Kilmer weten.