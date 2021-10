Premium Het beste van De Telegraaf

Zo hecht is de band tussen prins Charles en Catherine

Door Eva de Rond Kopieer naar clipboard

Het komt zelden voor dat we de hertogin van Cambridge en prins Charles in het openbaar samen zien. Maar als ze dat eenmaal doen, zien we hoe de twee genieten van elkaars gezelschap. Zo was dit goed zichtbaar toen Catherine en Charles samen met prins William en de hertogin van Cornwall afgelopen week de wereldpremière van de nieuwe James Bond-film in de Royal Albert Hall bezochten. De twee begroetten elkaar liefdevol met een kus op de wang en er zou een steeds hechtere band tussen hen ontstaan.