Acteur Dirk Zeelenberg steekt oceaan over om mensen te trouwen

Zeelenberg is al jaren actief als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. In die hoedanigheid heeft hij inmiddels naar eigen zeggen al honderden stellen in de echt verbonden.

Het voltrekken van huwelijken op Curaçao is voor Zeelenberg een nieuwe stap in zijn carrière als BABS. Volgens de acteur hebben zich al meerdere stellen gemeld. „Ik ben hier anderhalf jaar mee bezig geweest en ben ontzettend blij en dankbaar dat we dit voor elkaar hebben gekregen.”

Eerder mochten volgens Zeelenberg Buitengewoon Ambtenaren op Curaçao nog geen huwelijken sluiten.