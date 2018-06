Snuivende Lindsay Lohan op straat

Lindsay was op oudjaarsavond in een club in Florida waar haar toenmalige vriendin Samantha Ronson als dj optrad.

Een pr-dame hield de wacht voor de deur van het toilet terwijl Lindsay volledig onder invloed neerploft op een toileten haar jurk omhoog trekt.

"Ze had geen ondergoed aan en haar ene borst viel uit haar jurk", vertelt 'gossip blogger' Nik Richie.

Hij werd bang van de toiletscène, die in 2009 plaatsvond. "Ze bood mij ook iets te snuiven aan. Ik heb het idee dat zij wilde dat ik alles zou zien." Hij heeft alles opgetekend in zijn boek Sex, Lies & The Dirty.