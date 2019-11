Ex Barbie vader geworden

Voor de pornoster is dit zijn derde kindje, voor Gabriella is het haar eerste. De ex van Samantha de Jong (Barbie), heeft twee kinderen uit vorige relaties; Vergillio en Romario.

Rolf kijkt ontzettend uit naar het vaderschap, zo vertelde hij vorige maand aan Shownieuws. „Voor mij is het straks net alsof ik de afwas doe, ik heb alles met kinderen al een keer meegemaakt! Luiers verschonen... Ze gaat eerst een week naar een geboortehotel en daarna naar huis. Ik heb ook een maandje vrijgenomen. We kunnen niet wachten!”

Dat Rolf nog steefs een grote steunpilaar is voor Samantha, bleek vorige maand. Op een foto, die Barbie deelde op Instagram, zijn de twee te zien terwijl ze elkaar een zoen op de mond geven. ’My love’, schrijft Samantha erbij, vergezeld van hartjes.