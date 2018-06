Makers Facebookpagina keuren bedreigingen af

'Want laten we wel wezen, jij bent een van de pilaren in de Nederlandse geschiedenis waarop wij, volk, dansen, meezingen en genieten. Wij hebben allemaal al eens een leuke avond gehad met nummers die jij maakte,' valt op de Facebookpagina, die inmiddels door 92 duizend mensen is geliked, te lezen.

'Dus om jou te verketteren omdat je samen met vijftig anderen een nummer produceerde voor onze koning dat: 1) naar plagiaat neigt 2) de W van walgelijk nieuw licht gaf, dat steunen wij niet.'

De pagina 'Sorry voor het Koningslied' werd aangemaakt nadat het officiële koningslied vrijdag in première ging. Excuses werden aangeboden aan Willem-Alexander voor het door de pagina bestempelde 'slechte lied'. Componist John Ewbank besloot zaterdag het Koningslied terug te trekken.