Asia Argento beschuldigt Rob Cohen van seksueel misbruik na GHB

In een interview met de Italiaanse krant Il Corriere della Sera verklaart Argento: „Hij liet me GHB drinken. Ik wist toen niet echt wat dat was. De volgende morgen werd ik naakt wakker in zijn bed.”

De actrice zegt dat ze in eerste instantie niet begreep wat er met haar was gebeurd maar later meer leerde over GHB, dat vaker als verkrachtingsdrug wordt gebruikt. Ook wilde Argento, die één van de vroege beschuldigers van Harvey Weinstein was, niet weer in een mediastorm terechtkomen. Ze veranderde van gedachte toen in 2019 een vrouw aan de Huffington Post vertelde misbruikt te zijn door Cohen, en in datzelfde jaar ook de dochter van de regisseur met een misbruikverhaal naar buiten kwam.

Cohen, die ook films uit de Fast & Furious- en The Mummy-reeksen heeft geregisseerd, ontkende eerder de aantijgingen van de anonieme vrouw en zijn dochter. Na het interview van Argento dit weekend stelde zijn woordvoerder tegenover persbureau AFP dat hij ook de beschuldigingen van de actrice met klem tegenspreekt.