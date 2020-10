Kanye West haalt uit naar Saturday Night Live na sketch

Insecure-ster Rae was de gastpresentator van de sketchshow. In een van de acts speelde ze een vrouw die geïnterviewd werd over de verkiezingen. Ze grapte daarbij dat ze zou stemmen voor iedereen die donker is, een referentie naar een uitspraak die ze deed bij de Emmy’s in 2017, toen ze zei dat ze op awards hoopte voor alle donkere genomineerden. Toen de interviewer zei dat de presidentsverkiezingen dit jaar gaan tussen Joe Biden, Donald Trump en Kanye West, veranderde haar sketchpersonage echter meteen van gedachten en zei: „Kanye? F*ck hem!”

„Ik heb altijd gezegd dat SNL zwarte mensen gebruikt om andere zwarte mensen tegen te houden”, aldus Kanye in zijn tweet. „Ik weet dat de twintig jaar die ik me heb ingezet voor de entertainmentwereld ervoor gezorgd hebben dat we nu succesvoller kunnen zijn.”

Om niet helemaal navolgbare reden plaatste hij daar een screenshot bij van de Spaanstalige zoekresultaten op de naam van Issa Rae.