’Harvey Weinstein stuurde penisvormige chocolaatjes naar slachtoffer’

Zo zou de gevallen Amerikaanse filmproducent haar eerst een pakketje hebben gestuurd dat bestond uit een aantal films, drop, popcorn en een flesje valium. Dit meldt Page Six. Het tweede pakketje bevatte een doos met chocolade penissen. „Ik vond het walgelijk en ongepast”, verklaart Sciorra daarover in de rechtbank. „Het was bedoeld ter ontspanning”, zegt ze over de cadeaus.

Deze pakketten zou Weinstein begin jaren negentig naar de actrice hebben gestuurd, nadat hij haar had gecast voor een Miramax-film die hij destijds produceerde.

Bekijk ook: Proces Weinstein met stevige pleidooien van start

De 59-jarige actrice, die ook in The Sopranos speelde, beschuldigt Weinstein er van dat hij haar in 1993 of 1994 verkrachtte in haar appartement en haar dwong tot orale seks. Meer dan tachtig vrouwen, onder wie sterren als Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie en Rosanna Arquette, hebben geklaagd over zijn seksuele intimidaties, er zijn beschuldigingen van verkrachtingen en machtsmisbruik. Als Weinstein schuldig wordt bevonden, kan hij een levenslange gevangenisstraf opgelegd krijgen.