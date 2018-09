Barry Atsma fantaseert over relatie met Isa Hoes

Dit verklapt de acteur zaterdag in een interview met het AD.

"Of is het zo dat ik ergens diep vanbinnen denk dat wij misschien stiekem toch meer zijn dan 'heel goede vrienden'? Daar heb ik de afgelopen tijd weleens over nagedacht en zelfs gefantaseerd. Hoe het zou zijn als wij echt een relatie zouden hebben?"

Dit staat in een van de brieven die Barry aan Isa schreef voor het boek Doordraven en overeind blijven.

Atsma en Hoes geven toe dat ze met elkaar flirten, maar of er een vonk is overgesprongen willen ze niet zeggen.

De twee hebben allebei twee kinderen uit een een vorige relatie.