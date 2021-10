Barry Atsma in derde seizoen BBC-serie The Split

De reeks vertelt over het snelle circuit van machtige vrouwelijke echtscheidingsadvocaten bezien vanuit het perspectief van de drie zussen Defoe. Atsma speelt Christie Carmichael, de senior partner van een groot advocatenkantoor dat ook veel huwelijkse zaken en scheidingen behandelt.

Andere grote rollen worden gespeeld door Nicola Walker, Fiona Button en Deborah Findlay. Het derde seizoen van The Split wordt in 2022 uitgezonden. In Nederland is de serie te zien bij de NPO.

Atsma draaide recent ook een grote historische serie voor de Amerikaanse zender Starz. The Serpent Queen vertelt over het leven van Catharina de’ Medici, een telg uit een van de meest invloedrijke Europese families in de renaissance.