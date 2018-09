'Justin en Selena zoenend gespot'

Dat melden anonieme bronnen aan People Magazine. "Ze hielden elkaars hand vast, knuffelden en zoenden elkaar op de mond", meldt een insider. "Ze zagen er heel erg verliefd uit. Het leek alsof ze nooit uit elkaar zijn geweest."

Selena was tegelijkertijd in Oslo met Justin, die in de Noorse stad was voor een optreden. Selena wilde haar ex-vriend naar verluidt dolgraag weer zien.

De twee gingen eind vorig jaar uit elkaar, maar hielden wel contact.