Geen glitterjurk voor Anouk op ESF

Anouk verraste met haar deelname vriend en vijand en dat stemt de rockchick tevreden.

“Dit is tenminste weer wat anders. De rest heb ik de afgelopen 17 jaar allemaal gedaan. Wat moet ik nou nog? Ik wil het spannend voor mezelf houden, vernieuwen,” zegt Anouk zaterdag in AD Weekend.

Anouk heeft er ook bewust voor gekozen om een grote uithaal in het nummer Birds weg te laten. “Omdat kijkers dat verwachten. Daar gaat ze, nog hoger, nog harder. Bijna iedereen doet dat. Dus ik niet. En ik ga ook geen kippendansje doen in een glitterjurk in regenspetters. Ik ga staan, plug in en hoop dat ik in tune zing.”

Voor Anouk is haar deelname aan het muziekfestijn een groot avontuur vol humor.“Ik heb laatst met mijn manager Kees dvd’s zitten kijken en ik lag dubbel om wat ik zag. Ik wist dat het erg was, maar dat het zo erg was… Ik ga daar in Zweden twee weken lol hebben. Sommige mensen snappen dat niet. Begrijpen mijn humor niet. Zij nemen dingen die ik doe of zeg veel te serieus.”