Voor de echte carnaval liefhebbers

Ⓒ Foto Erald van der Aa

De weersvoorspellingen voor het komende weekend zijn niet al te best, maar de gemiddelde carnavalsvierder laat zich natuurlijk niet weerhouden door een beetje kou en regen. Al is het niet te hopen dat storm Ellen nog roet in het eten gaat gooien, want dan moeten er misschien - zoals dat in de voorgaande jaren af en toe al gebeurde - wel optochten worden afgelast. Maar het feestgedruis van de carnaval barst dit weekend overal in het land (ook boven de rivieren) hoe dan ook los.