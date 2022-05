Monique spreekt liefdesverzoening met André Hazes tegen: ’Wat een onzin’

Bij een reeks vakantiefoto’s blikt Monique terug op de afgelopen weken in de States. Ze schrijft: „Florida, wat was je heerlijk! Zo leuk gehad met elkaar, in alle rust. Het was wel heel bijzonder om dan vanaf het thuisfront berichten toegestuurd te krijgen waarin staat dat we weer een stel zouden zijn en zelfs zullen gaan trouwen. Man, wat wordt er tegenwoordig toch veel onzin voor waarheid aangenomen!”

Vervolgens somt ze op wat het gezin zoal heeft beleefd in de zonnige staat. „We hebben rondgereisd, gezwommen, gegeten, strandwandelingen gemaakt, pretparken bezocht, met wilde zeekoeien gezwommen, naar een concert geweest en nog meer gegeten! Kortom, hele mooie herinneringen gemaakt.”

Begin april maakte Monique, met een foto op Schiphol, bekend dat het gezin naar het buitenland vertrok om daar wat tijd met elkaar door te brengen. „Wij checken even uit. Met én voor elkaar. Het afgelopen jaar was een achtbaan voor ons allemaal. Er is nu rust, maar door externe factoren is er weinig mogelijkheid dit met elkaar te ervaren. Om te kijken welke vorm we nodig hebben als gezin zullen we de aankomende weken samen zijn. Het belangrijkste hierin is voor ons dat onze zoon in alle vrijheid tijd met zowel mama als papa kan doorbrengen waar we samen onszelf kunnen zijn!”