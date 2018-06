Tjitske Reidinga kan slippertje vergeven

Tjitske, die door Joop van den Ende is gevraagd drie zomers lang het DeLaMar te vullen, stort zich de komende tijd op het stuk Een ideale vrouw.

Tjitske: „Het stuk gaat over een vrouw die heel opmerkelijk reageert wanneer zij erachter komt dat haar man een verhouding heeft met haar beste vriendin. Ze heeft een heel moderne kijk op relaties”, lacht ze. „Ik zou het heerlijk vinden om zo te kunnen reageren in een soortgelijke situatie.”

Maar of de actrice dat echt zou kunnen? „Vincent en ik gaan al heel lang met elkaar en voor ons zou het niet een ding zijn om alles op te geven. Daar hebben we het natuurlijk naar aanleiding van het stuk wel over gehad. Elkaar trouw zijn zien wij als een veel groter geheel. Dat bestaat uit zorgen voor elkaar en voor de kinderen. En respect hebben voor elkaar. In geval van een slippertje zou ik niet meteen mijn huwelijk op het spel zetten. Kom op joh, we hebben een gezín!”

Tjitske wil gas terugnemen voor haar gezin, vertelt ze vandaag in De Telegraaf. De actrice is van plan volgend jaar minder werk aan te nemen. Tjitske: "Voor mijn gevoel zit ik al vier jaar lang in een achtbaan. En een burn-out krijgen lijkt mij vreselijk."

