Hoger beroep overvallen De Jager en Van der Gijp start maandag

Volgens het Openbaar Ministerie pleegden ze in 2020 in wisselende samenstelling vier overvallen en drie inbraken. De overvallers sloegen toe in Rotterdam, Dordrecht, Krimpen aan den IJssel, Rockanje, Hendrik-Ido-Ambacht, Mijnsheerenland en Uden. Ze zouden een crimineel samenwerkingsverband vormen, maar daarvan werden ze door de rechtbank vrijgesproken.

Drie van de mannen worden verdacht van de gewapende overval bij Nikkie de Jager, bekend van het YouTube-kanaal NikkieTutorials, die met haar verloofde in augustus 2020 in haar eigen huis werd vastgebonden door mannen die waren gewapend met een pistool en een koksmes. Twee van hen zijn in juli vorig jaar door de rechtbank Rotterdam veroordeeld tot celstraffen van 7 en 5,5 jaar. De derde werd voor deze overval vrijgesproken wegens gebrek aan voldoende bewijs. Wel kreeg hij drie jaar cel voor het voorbereiden van een andere woningoverval en een inbraak.

Slaghamers

Van der Gijp werd op 27 april 2020 slachtoffer van een mislukte overval. Toen hij thuiskwam na een tv-uitzending werd met slaghamers ingeslagen op de gepantserde ruiten van zijn auto. De bedoeling daarvan was vermoedelijk hem van zijn Rolex te beroven. Younes S. (22) uit Ridderkerk kreeg daarvoor acht jaar cel, een jaar meer dan geëist.

Tijdens de regiezitting bij het hof bespreken het OM en de advocaten van de verdachten maandag onderzoekswensen. Ook kan het hof beslissen over het voortduren van het voorarrest van de verdachten. "Een gemeenschappelijke onderzoekswens is het horen van medeverdachten over en weer, maar niet in de zaken rond de bekende Nederlanders", zegt advocaat Nancy Dekens. Zij is raadsvrouw van de tot zeven jaar celstraf veroordeelde Hamza T. (24) uit Rotterdam, wiens auto bij de overval op De Jager zou zijn gebruikt. "Hij is in hoger beroep gegaan omdat hij het niet eens is met de bewezen verklaarde feiten en de hoogte van zijn straf."

Het Openbaar Ministerie laat zich voorafgaande aan de regiezitting niet uit over onderzoekswensen. Een datum voor de inhoudelijke behandeling is nog niet bekend.