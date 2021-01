Zwangerschapsdrama in ’Pieces of a woman’

Alles is uitgebreid doorgesproken met de verloskundige. Die net op het moment dat de baby zich aandient een andere bevalling begeleidt en daarom in Pieces of a woman een vervanger stuurt.

Wie ooit een zwangerschap en geboorte van dichtbij heeft meegemaakt, zal de spanning herkennen. De verwachting dat het goed komt, de angst dat er iets misgaat. Het gevoel dat er niets te controleren valt. Dat je bent overgeleverd aan oerkrachten en moet vertrouwen op de mensen die weten hoe ze die in goede banen kunnen leiden. Een hele opgave. Zeker in de westerse wereld, waar alles zo maakbaar lijkt. Vanessa Kirby en Shia LeBeouf belichamen als Martha en Sean die spagaat tussen overgave en regeldrang.

Ononderbroken bevallingsscène

De Hongaarse regisseur Kornél Mundruczó (White god) baseerde zijn Engelstalige debuut op een scenario van zijn echtgenote Kata Wéber. Hun film wordt daarbij gedragen door actrice Vanessa Kirby (The crown, Mission: Impossible - Fallout), die niet alleen diepe indruk maakt in een 23 minuten durende ’one taker’ (ononderbroken scène) van Martha’s daadwerkelijke bevalling.

Inval-verloskundige Eva (Molly Parker) probeert Martha met warme aandacht door dat natuurgeweld heen te loodsen. Intussen staat de doodzenuwachtige Sean zijn intrinsieke machteloosheid te verbijten, waarbij Shia LaBeouf zich zeldzaam kwetsbaar toont. Toch is het vooral zijn tegenspeelster die onafgebroken onze aandacht vast weet te houden. Ook later, als het stel van hun roze wolk is gedonderd.

Splijtzwam

Ondraaglijk leed blijkt in het met weinig opsmuk gefilmde Pieces of a woman een splijtzwam, terwijl ook verstikkende familiepatronen zich doen gelden. Met een geweldige Ellen Burstyn als Martha’s dominante moeder, die vooral een schuldige wil aanwijzen en bestraft zien worden voor de tragedie die zich heeft voltrokken. Hoe haar dochter zichzelf bijeen veegt en wankelend haar evenwicht en eigenheid hervindt, zorgt daarbij in dit aangrijpende melodrama voor een zweempje hoop. Als een rand van gouden licht rond een inktzwarte onweerswolk.

✭✭✭✭

’Pieces of a woman’ is vanaf vrijdag te zien op Netflix.