Gigi Hadid bevallen van eerste kind

„Ons kleine meisje is er, gezond en prachtig”, aldus het voormalig One Direction-bandlid bij een foto waarop de baby zijn vinger vastpakt. „Ik probeer onder woorden te brengen hoe ik me voel op dit moment, maar dat lijkt onmogelijk. De liefde die ik voel voor dit piepkleine mensje is groter dan ik kan bevatten. Ik ben dankbaar dat ik haar mag kennen, trots dat ze van mij is en dankbaar voor het leven dat we samen zullen delen.”

De ouders van Gigi lieten de afgelopen week al een paar keer weten reikhalzend uit te kijken naar de geboorte van hun eerste kleinkind. Haar moeder, het Nederlandse oud-topmodel Yolanda Hadid, plaatste dit weekend een foto op Instagram waarop ze haar hoofd op de buik van Gigi laat rusten, en schreef daarbij: „Ongeduldig wachten tot haar engeltje geboren wordt.” Haar ex-man deelde een paar dagen eerder al een briefje aan zijn kleindochter op Instagram, dat hij later overigens weer verwijderde.

Gigi zelf heeft haar babynieuws nog niet gedeeld op sociale media, een ook oma Yolanda heeft nog niet gepost over haar kersverse kleindochter.