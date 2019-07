Winona Ryder maakt zich zorgen om Stranger Things-cast

„Je mag me gerust overbeschermend noemen, maar ik wil er ook naast de set voor hen zijn en er voor zorgen dat het goed met ze gaat”, zegt ze tegen de Belgische krant Het Laatste Nieuws. „De kinderen zijn van de ene op de andere dag wereldberoemd geworden en dat was in het begin bijzonder zwaar voor hen. Ik heb daar veel over liggen piekeren, want hoe ga je met zo’n plotse bekendheid om?”

De nu 47-jarige Ryder brak in 1988 bij het grote publiek door dankzij de film Beetlejuice van Tim Burton, maar had ook daarvoor al in verschillende films gespeeld. Ze is haar ouders dankbaar dat ze destijds gewoon naar school is blijven gaan. „Acteren mocht ik enkel tijdens de zomermaanden wanneer ik niet naar school moest. Het was belangrijk dat ik een zo normaal mogelijk leven bleef leiden, zodat het niet volledig zou mislopen met mij.”

„Ik heb veel te veel kinderen gezien en gekend die er vandaag helaas niet meer zijn omdat de roem hen te veel werd”, aldus Winona.