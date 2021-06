Alles uit de kast voor online festival

Premium Binnenland

Experts voorzien een ’summer of love’: ’We hebben echt wat in te halen’

De zomer van 2021 zou er zomaar eens eentje kunnen worden waar geschiedenisleraren later levendig over vertellen. Na een prikkelarme coronawinter vol afstand, maatregelen en angst, snakken we naar vrijheid, fysiek contact en aandacht. Een summer of love hangt in de lucht, zeggen experts.