Spanning bij ’actievoerders’: gamehit, vuurwerk of carnaval in de Top 2000?

Hilversum - Dat campagnevoeren voor de Top 2000 helpt, bewees de boerenactie wel die er vorig jaar voor zorgde dat het Achterhoekse Normaal de top 10 haalde van de ’lijst der lijsten’ met De boer dat is de keerl. Dit jaar werd onder meer de oproep gedaan om op een Engelstalige cover van Flappie of op de gamehit Bugsnax te stemmen. Inmiddels is de stemming gesloten.