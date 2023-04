Taylor Swift schenkt 125.000 maaltijden aan voedselbank

„Bedankt Taylor Swift omdat je een held bent en de missie van Feeding Tampa Bay steunt om hongersnood per 2025 te stoppen”, schrijft de voedselbank. „Door jouw gulheid komen er meer dan 125.000 maaltijden op tafel.”

De donatie vond plaats vlak voor een concertreeks van Swift in de stad in Florida. Drie avonden treedt de zangeres er op in het Raymond James Stadium. Het is niet de eerste keer dat Swift aan de voedselbank doneert. De zangeres schoot ook te hulp na orkaan Harvey in 2017 en doneert voor zover bekend regelmatig geld rond de kerstdagen.