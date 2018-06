'Zoontje voor Edward Norton'

Volgens bronnen van Us Weekly is zijn verloofde Shauna Robertson in maart bevallen van een zoontje.

De 43-jarige acteur liet zich nooit uit over zijn aanstaande vaderschap. Een maand geleden kwam het nieuws dat Norton op het punt stond vader te worden toch in de media naar buiten.

Volgens een bron van het Amerikaanse magazine zijn Edward en Shauna 'dolenthousiast en enorm blij met het ouderschap.'