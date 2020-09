Sylvie Meis nog nooit zo klaar geweest om JA te zeggen

Sylvie gaat tijdens de festiviteiten niets delen op sociale media. „Post pas weer na het weekend. Wil in het moment zijn als ik mijn grote liefde trouw en van elke seconde genieten”, zegt de presentatrice, die tijdens haar huwelijk met Rafael van der Vaart nog een televisieploeg toeliet.

De 42-jarige Sylvie en de eveneens 42-jarige Niclas zouden eigenlijk al in juni trouwen, maar dat kon vanwege de coronacrisis niet doorgaan. De presentatrice zei destijds al dat het huwelijk er hoe dan ook zou komen. „Uitstel is geen afstel”, zei ze toen.

Geen showbizzcircus

Het koppel leerde elkaar kennen op een bruiloft van vrienden in het voorjaar van 2019. Niet lang erna werden ze innig knuffelend in de zee bij Saint Tropez gespot. In het najaar vorig jaar maakten ze hun huwelijksplannen bekend, toen werd de blondine met een enorme diamant aan haar ringvinger werd gespot.

De bruiloft moet geen showbizzcircus worden. Het wordt een intieme ceremonie in de zon met alleen familie en de naaste vrienden, vertelde Sylvie eerder aan het Duitse blad Gala. Wel heeft ze meerdere jurken gepland voor de bruiloft. Een van de japonnen is een lichte trouwjurk van het Israëlische couturelabel Galia Lahav, die ’velen zal verrassen’.

Moeite in de liefde

Sylvie was van 2005 tot 2013 getrouwd met voormalig voetballer Rafael van der Vaart. Hun zoon Damián zal de presentatrice naar het altaar begeleiden. Sinds de scheiding is het liefdesleven van Sylvie voor Nederlandse en Duitse roddelbladen vaak een dankbaar onderwerp.

Ze was even samen met de Spaanse zakenman Manuel Campos Guallar, maar die prille relatie werd na een paar maanden verbroken. In 2017 verloofde La Meis zich met de steenrijke Charbel Aouad, alleen van trouwen is het niet gekomen. Binnen enkele maanden verbraken de twee hun verloving.

In een interview aan het Duitse RTL liet ze toen weten moeite te hebben in de liefde. „Ik heb regelmatig het gevoel dat het zwaar is en het niet meevalt om de juiste man in mijn leven te vinden.” Dat zou met Niclas nu wel zijn gelukt.